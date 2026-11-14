В Пентагоне заблокировали выдачу Украине лицензии на производство ракет Patriot

Процесс выдачи Украине лицензии на производство ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot заблокирован в Министерстве обороны США. Необходимые документы не получили финального оформления, несмотря на предварительное согласование вопроса государственным секретарем США Марко Рубио и министром обороны Питом Хегсетом в октябре 2026 года.

Как сообщили два источника журналисту «Радио Свобода» Алексу Рауфоглу, дальнейшее оформление задерживается на уровне заместителя министра обороны США по вопросам закупок и материально-технического обеспечения Майкла Даффи.

При этом официальные представители Пентагона на момент публикации воздержались от комментариев относительно причин остановки процедуры.

Параметры потенциального производства

В сентябре 2026 года президент Украины Владимир Зеленский объявил о достижении договоренности с президентом США Дональдом Трампом во время встречи в Нью-Йорке на полях Генеральной ассамблеи ООН. Украинская сторона ведет переговоры с американской корпорацией Raytheon о развертывании сборочной линии на территории страны.

Предприятие разрабатывает и выпускает зенитные управляемые ракеты типа PAC-2 GEM-T. Более современные противоракеты серии PAC-3 производит исключительно компания Lockheed Martin.