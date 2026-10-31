Пентагон просит европейских союзников смягчить риторику в адрес России

Представители Пентагона попросили союзников по НАТО сократить резкие высказывания об угрозе со стороны России, сообщает Reuters.

Отмечается, что среди стран, получивших такую рекомендацию, — Литва, Латвия и Эстония.

Источники агентства утверждают, что глава политического отдела Пентагона Элбридж Колби призвал европейских союзников к сдержанности. В качестве неуместного высказывания чиновник привел слова премьер-министра Эстонии Кристена Михала, который заявил, что президент РФ Владимир Путин «загнан в угол». По мнению Колби, подобные высказывания провоцируют напряженность и наносят ущерб безопасности государств Европы.

Как пишет Reuters, глава политотдела Пентагона посоветовал не «дразнить» Россию.

«Мы вам помогаем. Американцы здесь. Просто не шумите. Не создавайте шума», — пересказал послание Элбриджа Колби один из европейских чиновников.

Кристен Михал отверг призыв «сдерживаться» в риторике о РФ. «Эстония открыто заявляет и не будет сдерживаться, говоря об угрозе со стороны России, она не получала просьб на эту тему от США», — сказал он.