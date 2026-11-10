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В США резолюцию об импичменте главы Пентагона внесли в Конгресс

14:18, 10 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Представитель Республиканской партии от штата Кентукки Томас Мэсси внес в Палату представителей США резолюцию, предусматривающую начало процедуры импичмента в отношении главы Пентагона Пита Хегсета.

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Во время выступления в нижней палате Конгресса он зачитал выдержки из этого документа. В нем подчеркивается, что Пит Хегсет должен быть отстранен от должности, поскольку «осознанно исполнял незаконные приказы о начале войны» против Ирана. Законодатель отметил, что это было сделано «без одобрения Конгрессом» и в условиях, когда ИРИ не представляла непосредственной угрозы для США.

Голосование по резолюции может состояться в ближайшие дни.

Ранее и демократы, и республиканцы, представленные в Конгрессе, выражали крайнее недовольство действиями главы Пентагона в связи с войной между Соединенными Штатами и Ираном.

В свою очередь американский президент Дональд Трамп уже заявил журналистам, что поддержит министра войны в случае запуска процедуры импичмента, отметив, что тот «выиграл две войны и сделал мир безопаснее».

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