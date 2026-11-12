В Конгрессе США заблокировали попытку снять с поста главу Пентагона
Палата представителей Конгресса США заблокировала попытку начать процедуру импичмента министра войны Пита Хегсета.
В ходе голосования 211 конгрессменов поддержали направление резолюции в юридический комитет нижней палаты, 204 выступили против.
Отметим, что этот комитет контролируют представители Республиканской партии, поэтому инициатива очевидно не будет рассмотрена до конца текущего созыва.
Ранее резолюцию об импичменте внес член Конгресса Томас Мэсси. Несмотря на то что они с Дональдом Трампом республиканцы, он жестко критикует президента США.
Главе Пентагона Питу Хегсету инкриминируется незаконное развязывание войны с Ираном без санкции Конгресса, что нарушает резолюцию о военных полномочиях, а также «внесудебные убийства» при ударах по судам, заподозренным в наркоторговле в Карибском море и восточной части Тихого океана.
Сам министр войны назвал попытку импичмента «фарсом» и «саботажем», подчеркнув, что все военные операции были законными и отданными главнокомандующим.
Демократы, которые с января 2027 года получат контроль над обеими палатами Конгресса после победы на промежуточных выборах, уже подтвердили, что возобновят попытку импичмента в новом созыве.