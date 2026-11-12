В Конгрессе США заблокировали попытку снять с поста главу Пентагона

Палата представителей Конгресса США заблокировала попытку начать процедуру импичмента министра войны Пита Хегсета.

В ходе голосования 211 конгрессменов поддержали направление резолюции в юридический комитет нижней палаты, 204 выступили против.

Отметим, что этот комитет контролируют представители Республиканской партии, поэтому инициатива очевидно не будет рассмотрена до конца текущего созыва.

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Ранее резолюцию об импичменте внес член Конгресса Томас Мэсси. Несмотря на то что они с Дональдом Трампом республиканцы, он жестко критикует президента США.

Главе Пентагона Питу Хегсету инкриминируется незаконное развязывание войны с Ираном без санкции Конгресса, что нарушает резолюцию о военных полномочиях, а также «внесудебные убийства» при ударах по судам, заподозренным в наркоторговле в Карибском море и восточной части Тихого океана.

Сам министр войны назвал попытку импичмента «фарсом» и «саботажем», подчеркнув, что все военные операции были законными и отданными главнокомандующим.

Демократы, которые с января 2027 года получат контроль над обеими палатами Конгресса после победы на промежуточных выборах, уже подтвердили, что возобновят попытку импичмента в новом созыве.