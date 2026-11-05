Рубль продолжает падать, евро и тенге пошли в рост: курс валют на 5 ноября

Заметно подрос евро, а российский рубль и китайский юань показали небольшое снижение. Казахский тенге слегка укрепился. Курс американского доллара остался практически без изменений. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.

Доллар США:

Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (практически без изменений). После небольшого снижения вернулся к своей привычной позиции.

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,36 сома, продажа — 87,8 сома.

Евро:

Официальный курс НБ КР: 98,3463 сома (+0,46 процента). Заметно укрепился за сутки, вновь преодолев отметку в 98 сомов.

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 98,03 сома, продажа — 99,03 сома.

Российский рубль:

Официальный курс НБ КР: 1,0721 сома ( − 0,41 процента). Дешевеет второй день подряд.

0,41 процента). Дешевеет второй день подряд. Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,016 сома, продажа — 1,089 сома.

Казахский тенге:

Официальный курс НБ КР: 0,1931 сома (+0,16 процента).

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1719 сома, продажа — 0,2046 сома.

Китайский юань:

Официальный курс НБ КР: 13,1049 сома ( − 0,02 процента).

0,02 процента). Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,95 сома, продажа — 13,35 сома.

В 2026-м Национальный банк провел 13-ю интервенцию 2 ноября. Он реализовал 222,55 миллиона долларов. Всего с начала года продали 2 миллиарда 293,55 миллиона долларов. Операций по покупке не проводили.

В 2025-м Нацбанк провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали 853 миллиона долларов. Операций по покупке регулятор не проводил.

В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов (369,35 миллиона) и 13 — по продаже (675,65 миллиона).

В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке 655,72 миллиона долларов.