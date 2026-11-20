Евро подрос и преодолел отметку в 96 сомов после обновления годового минимума. Российский рубль и казахстанский тенге ушли в минус. Курс китайского юаня слегка подрос, американский доллар вернулся к основному значению года. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.

Доллар США:

Официальный курс НБ КР: 87,45 (практически без изменений).

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,42 сома, продажа — 87,81 сома.

Евро:

Официальный курс НБ КР: 96,0988 сома (плюс 0,23 процента). Укрепился после нескольких дней падения и обновления годового минимума.

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 95,77 сома, продажа — 96,75 сома.

Российский рубль:

Официальный курс НБ КР: 1,0624 сома (минус 0,35 процента). Подешевел после вчерашнего укрепления.

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,996 сома, продажа — 1,075 сома.

Казахстанский тенге:

Официальный курс НБ КР: 0,1951 сома (минус 0,96 процента). Заметный откат после недавнего подъема.

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1745 сома, продажа — 0,2041 сома.

Китайский юань:

Официальный курс НБ КР: 13,1192 сома (плюс 0,01 процента).

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,8 сома, продажа — 13,7 сома.

В 2026 году 14 интервенцию Национальный банк провел 18 ноября. Он реализовал 207,1 миллиона долларов. Всего с начала года продали 2 миллиарда 500,65 миллиона долларов. Операций по покупке не проводили.

В 2025 году НБ КР провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали 853 миллиона долларов. Операций по покупке Нацбанк не проводил.

В 2024 году НБ КР провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов (369,35 миллиона) и 13 по продаже (675,65 миллиона).

В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке 655,72 миллиона долларов.