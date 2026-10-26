Рубль и юань продолжают рост на фоне падения евро: курс валют на 26 октября

Китайский юань вновь обновил исторический максимум по отношению к сому. Российский рубль продолжил укрепляться, тогда как евро и казахстанский тенге заметно подешевели. Курс американского доллара практически не изменился. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.

Доллар США:

Официальный курс НБ КР: 87,4486 сома (снижение на 0,001 процента). Практически без изменений.

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,38 сома, продажа — 87,8 сома.

Евро:

Официальный курс НБ КР: 97,8637 сома (снижение на 0,38 процента). После роста европейская валюта вновь подешевела

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 97,71 сома, продажа — 98,71 сома.

Российский рубль:

Официальный курс НБ КР: 1,0752 сома (рост на 0,69 процента). Обновил максимум октября.

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,02 сома, продажа — 1,102 сома.

Казахстанский тенге:

Официальный курс НБ КР: 0,1940 сома (снижение на 0,61 процента). После нескольких дней роста тенге перешел к снижению.

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1739 сома, продажа — 0,2042 сома.

Китайский юань:

Официальный курс НБ КР: 13,1091 сома (рост на 0,04 процента). Новый исторический максимум.

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,8 сома, продажа — 13,8 сома.

В 2026-м Национальный банк провел 12-ю интервенцию 7 октября. Он реализовал 207,55 миллиона долларов. Всего с начала года продали 2 миллиарда 77,05 миллиона долларов. Операций по покупке не проводили.

В 2025-м Нацбанк провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали 853 миллиона долларов. Операций по покупке регулятор не проводил.

В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов (369,35 миллиона) и 13 — по продаже (675,65 миллиона).

В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке 655,72 миллиона долларов.