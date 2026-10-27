Рубль и юань продолжают бить рекорды, тенге дешевеет: курс валют на 27 октября

Российский рубль вновь показал самый заметный рост среди основных иностранных валют. Китайский юань продолжил обновлять исторические максимумы, а евро после недавнего падения начал восстанавливать позиции. Казахский тенге, напротив, продолжает дешеветь. Доллар практически не изменился в цене. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.

Доллар США:

Официальный курс НБ КР: 87,4500 сома (рост на 0,002 процента). Практически без изменений.

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,36 сома, продажа — 87,8 сома.

Евро:

Официальный курс НБ КР: 97,9965 сома (рост на 0,14 процента). После снижения европейская валюта вновь начала дорожать, приблизившись к отметке в 98 сомов.

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 97,33 сома, продажа — 98,33 сома.

Российский рубль:

Официальный курс НБ КР: 1,0822 сома (рост на 0,65 процента). Продолжает укрепляться, обновив максимум октября.

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,028 сома, продажа — 1,104 сома.

Казахский тенге:

Официальный курс НБ КР: 0,1934 сома (снижение на 0,31 процента). Продолжает дешеветь после роста на прошлой неделе.

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1733 сома, продажа — 0,2085 сома.

Китайский юань:

Официальный курс НБ КР: 13,1147 сома (рост на 0,04 процента). Вновь обновил исторический максимум.

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,4 сома, продажа — 13,6 сома.

В 2026-м Национальный банк провел 12-ю интервенцию 7 октября. Он реализовал 207,55 миллиона долларов. Всего с начала года продали 2 миллиарда 77,05 миллиона долларов. Операций по покупке не проводили.

В 2025-м Нацбанк провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали 853 миллиона долларов. Операций по покупке регулятор не проводил.

В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов (369,35 миллиона) и 13 — по продаже (675,65 миллиона).

В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке 655,72 миллиона долларов.