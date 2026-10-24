Гуманитарная акция. Москва и Киев договорились о прекращении огня в Алешках

Россия и Украина согласились на прекращение огня в Алешках Херсонской области с 29 октября для доставки гуманитарной помощи и организации эвакуации жителей. Об этом заявили в Белом доме.

Договоренность касается ограниченного участка фронта. По данным американской стороны, ее добилась первая леди США Мелания Трамп.

В городе остаются около 2 тысяч человек, преимущественно пожилых, и примерно 50 детей. Представители обеих стран оценят потребности семей и обеспечат транспорт для тех, кто захочет уехать в Россию или в Украину. В Алешки привезут гуманитарную помощь.

Ситуацию в Алешках ранее обсуждали президенты США и РФ. Владимир Путин также обсуждал этот вопрос с Папой Римским.

Кремль поддержал намерение Ватикана содействовать созданию условий для обеспечения безопасности населения города и организации жизненно важных поставок.

Город Алешки расположен в Херсонской области. Киев называет его оккупированной территорией.

В населенном пункте нет электричества, воды, тепла, возможности доставлять регулярно продукты питания и медикаменты. Из-за плотных обстрелов и постоянных атак беспилотников наземный въезд туда затруднен.