Третий кандидат в президенты набрал нужный порог подписей на выборы

Аймен Касенов собрал минимально допустимое количество подписей избирателей для регистрации кандидатом на предстоящих президентских выборах.

Согласно данным электронной системы сбора подписей на 16 ноября, за его кандидатуру подписались 30 тысяч человек.

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По законодательству для регистрации необходимо собрать не менее 30 тысяч подписей избирателей. Максимальное количество подписей, которое можно представить в ЦИК, составляет 60 тысяч.

Ранее сбор подписей завершили действующий президент Садыр Жапаров и самовыдвиженец Сыймык Жапыкеев.

Сбор продлится до 8 декабря. Претендентов, не набравших необходимого количества подписей, не зарегистрируют в качестве кандидатов. Всего претендентов — 11.