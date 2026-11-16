USD87.44EUR96.69RUB1.06
24.kg

Третий кандидат в президенты набрал нужный порог подписей на выборы

15:24, 16 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Анастасия БЕНГАРД

Аймен Касенов собрал минимально допустимое количество подписей избирателей для регистрации кандидатом на предстоящих президентских выборах.

Согласно данным электронной системы сбора подписей на 16 ноября, за его кандидатуру подписались 30 тысяч человек.

Читайте по теме
Выборы-2027. Почти 70 процентов подписей в поддержку кандидатов отдают мужчины

По законодательству для регистрации необходимо собрать не менее 30 тысяч подписей избирателей. Максимальное количество подписей, которое можно представить в ЦИК, составляет 60 тысяч.

Ранее сбор подписей завершили действующий президент Садыр Жапаров и самовыдвиженец Сыймык Жапыкеев.

Сбор продлится до 8 декабря. Претендентов, не набравших необходимого количества подписей, не зарегистрируют в качестве кандидатов. Всего претендентов — 11.

Материалы по теме

«Надо просто мозги включать». Чолпон Джакупова о власти и будущем Кыргызстана

В Кыргызстане 18 ноября пройдет пробное голосование

Выборы-2027. Почти 70 процентов подписей в поддержку кандидатов отдают мужчины

Еще один кандидат в президенты набрал минимум подписей на выборы

ЦИК Кыргызстана изменил порядок подсчета голосов на выборах

Садыр Жапаров ознакомился с развитием Иссык-Кульского района и Балыкчи

Министрам стран ЦА и Китая показали «Бишкек Арену» и завод по переработке мусора

Бывший глава ЦИК Мамбетжунус Абылов стал десятым претендентом на пост президента

Популярные новости

Бизнес

Общество

Надбавку к пенсиям матерей-героинь в Кыргызстане увеличат в пять раз

 

В России мессенджер Мах добавил поддержку узбекского языка

 

Кыргызстан и Узбекистан будут учитывать стаж при назначении пенсий

 

Создавал условия для экстремистов. В Иордании заблокировали Telegram

 

Минприроды признало законной охоту иностранца на архара в Нарынской области

 

На трассе Тюп – Кеген милиция помогает водителям, попавшим в снежные заносы

 

Атака на Иран

Иран планирует покушение на Трампа, заявили в разведке Израиля

 

Определена дата встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина в Шэньчжэне

 

Все базы США от Западной Азии до Европы станут законной целью, заявили в Иране

 

США объявили награду в 20 миллионов долларов за данные о ядерной программе Ирана

 

В Конгрессе США заблокировали попытку снять с поста главу Пентагона

 

Новый подземный ракетный город показал Корпус стражей исламской революции

 

Власть

Депутат: В Бишкеке имеются 22 многоэтажки, построенные без разрешения

 

Депутаты раскритиковали доклад вице-мэра Бишкека Атая Муратбек уулу

 

В Бишкеке приостановили лицензии 19 строительных компаний

 

Саммит лидеров КНР, РФ и США будет иметь историческое значение, заявил МИД Китая

 

Комитет одобрил законопроект о защите зеленых насаждений

 

Европа намерена участвовать в переговорах по Украине в формате Е5 + ЕС

 

Ситуация вокруг Украины

Европа намерена участвовать в переговорах по Украине в формате Е5 + ЕС

 

Первый трехсторонний саммит США, РФ и КНР: тема Украины обсуждаться не будет

 

РФ и Украина готовы к «практическим компромиссам» для завершения войны — Кушнер

 

В Пентагоне заблокировали выдачу Украине лицензии на производство ракет Patriot

 

В ЕС определили состав делегации на переговорах с Россией по Украине

 

Переговоры в Абу-Даби. Канцлер ФРГ заявил о позитивных сигналах

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18