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24.kg

Проект решения об индустриальном парке в Чуйской области вынесен на обсуждение

09:38, 24 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Министерство экономики и коммерции вынесло на общественное обсуждение проект постановления кабмина о создании в Чуйской области первого индустриального парка. Его площадь составит более 24 гектаров.

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На реализацию проекта из бюджета планируется выделить 1,5 миллиарда сомов.

Индустриальный парк появится в селе Новопокровка Иссык-Атинского района. Отмечается, что он станет первым при формировании единой системы индустриальных парков страны.

В документе прописано ОАО «Управляющая компания индустриальных парков». Единственным акционером будет кабмин.

ОАО должно будет привлекать резидентов и инвесторов, развивать инфраструктуру, координировать работу с госорганами и местными властями.

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Кабмин намерен открыть финансирование с января 2027 года.

Предстоит разработать генеральный план и проектно-сметную документацию, а также проектирование и строительство инженерной инфраструктуры и обеспечение промышленных площадок энергетической, транспортной и коммунальной инфраструктурой;
создание телекоммуникационных сетей.

В будущем управляющая компания должна перейти на самофинансирование за счет собственных поступлений и привлечения внебюджетных средств.

Создание системы индустриальных парков позволит размещать новые производства, привлекать отечественные и иностранные инвестиции, создавать рабочие места и развивать промышленную инфраструктуру регионов, отметили в ведомстве.

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