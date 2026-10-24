Проект решения об индустриальном парке в Чуйской области вынесен на обсуждение
Министерство экономики и коммерции вынесло на общественное обсуждение проект постановления кабмина о создании в Чуйской области первого индустриального парка. Его площадь составит более 24 гектаров.
На реализацию проекта из бюджета планируется выделить 1,5 миллиарда сомов.
Индустриальный парк появится в селе Новопокровка Иссык-Атинского района. Отмечается, что он станет первым при формировании единой системы индустриальных парков страны.
В документе прописано ОАО «Управляющая компания индустриальных парков». Единственным акционером будет кабмин.
ОАО должно будет привлекать резидентов и инвесторов, развивать инфраструктуру, координировать работу с госорганами и местными властями.
Кабмин намерен открыть финансирование с января 2027 года.
Предстоит разработать генеральный план и проектно-сметную документацию, а также проектирование и строительство инженерной инфраструктуры и обеспечение промышленных площадок энергетической, транспортной и коммунальной инфраструктурой;
создание телекоммуникационных сетей.
В будущем управляющая компания должна перейти на самофинансирование за счет собственных поступлений и привлечения внебюджетных средств.
Создание системы индустриальных парков позволит размещать новые производства, привлекать отечественные и иностранные инвестиции, создавать рабочие места и развивать промышленную инфраструктуру регионов, отметили в ведомстве.