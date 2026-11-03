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Проблемные вопросы ведения бизнеса в Кыргызстане обсудили в кабмине

08:55, 03 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Спецпредставитель президента по особым поручениям Бакыт Торобаев провел рабочие совещания с представителями ряда государственных органов в рамках проводимой работы по пересмотру разрешительных документов и требований, предъявляемых к субъектам предпринимательства.

По данным пресс-службы кабмина, рассмотрены проблемные вопросы ведения предпринимательской деятельности, обоснованность действующих разрешительных документов, а также возможность упрощения процедур и исключения дублирующих требований.

Особое внимание уделено необходимости обоснования госорганами каждого установленного требования с учетом его назначения и нагрузки на бизнес.

Приоритетом является сокращение временных и финансовых затрат предпринимателей при прохождении разрешительных процедур.

Отмечается, что будут подготовлены предложения по отмене избыточных требований и совершенствованию действующих процедур.

Напомним, в июле 2025 года Министерство экономики и коммерции приступило к реализации реформы по оптимизации разрешительной системы страны. Процесс стартовал согласно распоряжению кабмина и осуществляется в рамках инициативы «регуляторной гильотины» и для дебюрократизации системы госорганов.

Цель реформы — устранить устаревшие, дублирующие и избыточные разрешительные документы, препятствующие развитию предпринимательства и усложняющие ведение бизнеса.

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