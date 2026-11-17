За 10 месяцев 2026 года в КР зарегистрировано 45 дорожно-транспортных происшествий с участием домашнего скота. В результате пять человек погибли, еще 60 получили различные травмы.

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Показатели по регионам:

Чуйская область — 7 ДТП, 2 человека погибли, 11 получили травмы;

Иссык-Кульская область — 11 ДТП, 14 человек получили травмы;

Нарынская область — 3 ДТП, 1 человек погиб, 5 получили травмы;

Ошская область — 6 ДТП, 1 человек погиб, 10 получили травмы;

Джалал-Абадская область — 13 ДТП, 16 человек получили травмы;

Баткенская область — 5 ДТП, 1 человек погиб, 4 получили травмы.

ГУОБДД МВД Кыргызской Республики призывает владельцев домашнего скота усилить контроль за своими животными, особенно в ночное время, не оставлять их без присмотра и не допускать выхода на проезжую часть.