С начала года на Иссык-Куле искусственно осеменили более 5 тысяч голов КРС

В Иссык-Кульской области с начала 2026 года искусственно осеменили 5 тысяч 575 голов крупного рогатого скота. Об этом сообщает Минсельхоз.

По его данным, за отчетный период специалисты зарегистрировали 293 теленка. По состоянию на 1 октября в целом по Кыргызстану искусственное осеменение прошли 59 тысяч 754 головы КРС.

По данным областного управления службы ветеринарного и фитосанитарного контроля, в регионе работают 49 пунктов искусственного осеменения.

Государство бесплатно предоставило владельцам скота 7 тысяч 576 доз семени племенных быков. Фермеры оплачивают только услуги ветеринарного специалиста, проводящего процедуру.

Работу пунктов искусственного осеменения регулярно проверяют. Специалисты оценивают условия хранения и использования семени, соблюдение ветеринарно-санитарных требований и учет полученного приплода. При выявлении недостатков ветеринары выдают рекомендации по их устранению.