Установить уличные тренажеры по всему Кыргызстану обещает чиновник

До 2030 года в каждом микрорайоне города и в селах должны быть установлены уличные тренажеры и универсальные спортивные площадки. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил замдиректора Государственного агентства физической культуры и спорта Нурсултан Курманалы уулу.

По его словам, вовлечение населения в активный образ жизни — очень актуальный вопрос.

«Мы проводили исследование, изучали психологию людей, ознакомились с опытом соседних и западных стран. Установка спортивных тренажеров на улицах — самый лучший метод вовлечения людей в занятие физкультурой и спортом. Если даже мы построим супер современные спортивные залы, туда не пойдет простая домохозяйка или пожилой человек — у них будет внутренний барьер. А если человек выходит на улицу, идет на рынок или в магазин, видит спортплощадку на улице, то у него появится интерес. Позанимавшись несколько раз, у человека появится внутренняя уверенность, и тогда он уже пойдет в профессиональный спортивный зал», — уверен Нурсултан Курманалы уулу.

Напомним, в КР утверждена Программа развития физической культуры и спорта до 2030 года.

В целях снижения дефицита спортивной инфраструктуры органам местного самоуправления рекомендуется принять меры по уменьшению потребности в спортивных объектах, в том числе в айыльных аймаках, путем строительства:

малобюджетных плоскостных спортивных сооружений в виде спортивных ядер (включают в себя открытые футбольные поля, смешанные площадки для баскетбола и волейбола, гимнастические площадки, места для прыжков в длину, площадки для настольного тенниса и другое). Этот вид сооружений не требует разработки проектно-сметной документации, и их содержание не будет нести нагрузку на местные бюджеты;

малозатратных быстровозводимых спортивных комплексов модульного типа в остронуждающихся айыльных аймаках.

В рамках пропаганды здорового образа жизни местными исполнительными органами в 2026–2030 годах по стране ежегодно планируют проводить более 3 тысяч спортивно-массовых мероприятий среди всех категорий граждан.