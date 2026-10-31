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В Кыргызстане просят увеличить минимальный размер алиментов до 10 тысяч сомов

11:17, 31 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Мырзайым ЖАНЫБЕК КЫЗЫ

В Кыргызстане собирают подписи под петицией за увеличение минимального размера алиментов. Инициатор предложения, адвокат Адилет Мерканов, предлагает установить выплаты в размере 10 тысяч сомов на одного ребенка, 20 тысяч — на двух и 30 тысяч сомов — на трех детей.

По словам адвоката, действующих сумм алиментов не хватает на покрытие потребностей детей, поэтому необходимо пересмотреть подход к их расчету. Он призвал граждан поддержать петицию.

Адилет Мерканов отметил, что, согласно статье 80 Конституции КР, для внесения изменений в законодательство необходимо собрать 10 тысяч подписей.

Сейчас размер алиментов обычно зависит от количества детей и дохода родителя: на одного ребенка взыскивают четверть заработка, на двух — треть, на трех и более — половину. Если у родителя нет постоянного дохода, суд может назначить выплаты в твердой денежной сумме. При этом нередки случаи, когда родитель намеренно занижает свои доходы, чтобы уменьшить размер выплат.

По итогам девяти месяцев 2026 года задолженность по алиментам достигла 6 миллиардов 588,4 миллиона сомов. Из этой суммы взыскали 545 миллионов 143 тысячи сомов. 

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