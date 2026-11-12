В Кыргызстане предлагают упростить доступ к юридической помощи по алиментам

В Кыргызстане предлагают смягчить требования к юридическим представителям по отдельным категориям судебных дел, в том числе связанным со взысканием алиментов и небольшими имущественными спорами. Соответствующий законопроект о внесении изменений в Закон «Об Адвокатуре Кыргызской Республики, адвокатской деятельности и юридических представителях» вынесен на общественное обсуждение.

Согласно действующему законодательству, юридический представитель должен иметь высшее юридическое образование, стаж работы по специальности не менее одного года, а также пройти дополнительную профессиональную подготовку в Учебном центре адвокатов продолжительностью не менее 80 академических часов и получить соответствующий сертификат.

При этом закон уже позволяет временно устанавливать исключения из этих требований в отдельных административно-территориальных единицах страны.

Разработчики законопроекта предлагают расширить эту норму, разрешив Министерству юстиции устанавливать исключения не только по территориальному принципу, но и для отдельных категорий судебных дел на всей территории Кыргызстана.

Особое внимание предлагается уделить делам о взыскании алиментов и имущественным спорам с суммой требований до 10 тысяч сомов.

Как отмечается в справке-обосновании, именно по таким делам расходы на юридическую помощь могут стать серьезным препятствием для граждан с невысокими доходами.

В частности, при имущественных спорах на небольшие суммы стоимость услуг представителя иногда может быть сопоставима с размером самого иска или даже превышать его.

По мнению авторов инициативы, возможность устанавливать исключения из квалификационных требований позволит расширить круг юридических представителей и сделать судебную защиту более доступной для населения.

При этом законопроект не предусматривает автоматической отмены требований к образованию, стажу и профессиональной подготовке. Конкретные исключения, категории дел и порядок их применения будет определять Министерство юстиции.

В справке-обосновании также отмечается, что изменения направлены на защиту прав социально уязвимых граждан, в том числе детей и лиц, нуждающихся в получении алиментов.

Принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов из республиканского бюджета.