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После обращения к президенту о двоеженстве мужа Гулзат взяли под стражу

10:40, 31 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Мырзайым ЖАНЫБЕК КЫЗЫ

Октябрьский районный суд Бишкека избрал меру пресечения в виде заключения под стражу мужу Гулзат Абакировой, которая ранее обратилась за помощью к президенту Садыру Жапарову. Об этом сообщил адвокат Адилет Мерканов.

Напомним, женщина обратилась к главе государства во время его рабочей поездки в Баткенскую область и рассказала о семейном конфликте.

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По ее словам, муж взял вторую жену и пытался оставить ее с детьми без жилья и имущества. Гулзат также заявила, что супруг обвинил ее в подделке свидетельства об их официально зарегистрированном браке, на основании чего против нее возбудили уголовное дело.

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По словам адвоката, в отношении мужа Гулзат Абакировой Нуржана Усенова возбудили уголовное дело по части 4 статьи 209 (мошенничество) УК КР. После рассмотрения ходатайства в суде супруга Гулзат заключили под стражу.

По данным Генеральной прокуратуры, за последние восемь лет в Кыргызстане зарегистрировали 49 уголовных дел о двоеженстве и многоженстве. До суда дошли только пять дел, остальные 44 прекратили. В 43 случаях причиной стало отсутствие состава преступления, еще одно дело закрыли в связи с примирением сторон.

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