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24.kg

В Кыргызстане за восемь лет возбудили 49 дел о многоженстве

17:13, 22 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Мырзайым ЖАНЫБЕК КЫЗЫ

В Кыргызстане за восемь лет зарегистрировали 49 уголовных дел о двоеженстве и многоженстве. Об этом 24.kg сообщили в Генеральной прокуратуре. 

По годам уголовные дела распределились следующим образом:

  • 2019 год — 15 дел;
  • 2020 год — 16 дел;
  • 2021 год — 12 дел;
  • 2022 год — 1 дело;
  • 2023 и 2024 годы — дела не регистрировали;
  • 2025 год — 2 дела;
  •  январь-сентябрь 2026 года — 3 дела.

Из 49 уголовных дел о двоеженстве и многоженстве до суда дошли пять. 44 дела прекратили: в 43 случаях — из-за отсутствия состава преступления, одно дело закрыли в связи с примирением сторон.

При этом и дела, дошедшие до суда, не всегда заканчиваются обвинительным приговором. Так, в июле этого года Октябрьский районный суд оправдал бывшего полномочного представителя президента в Чуйской области Мирбека Миярова по делу о двоеженстве и многоженстве в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. 

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Согласно статье 176 Уголовного кодекса, двоеженство или многоженство — это сожительство мужчины с двумя или несколькими женщинами с ведением общего хозяйства.

За это преступление предусмотрены общественные работы на срок от 100 до 300 часов, исправительные работы на срок от одного года до трех лет либо штраф от 50 тысяч до 100 тысяч сомов. 

Статистика Генеральной прокуратуры не отражает реальных масштабов многоженства в Кыргызстане, поскольку многие такие случаи остаются в тени. Правозащитницы отмечают, что на практике доказать двоеженство или многоженство, которое по закону определяется как сожительство мужчины с двумя или несколькими женщинами с ведением общего хозяйства, сложно: как правило, женщины живут отдельно. При этом в кризисные центры регулярно обращаются матери, которые после появления у мужа второй семьи остаются с детьми без жилья и средств к существованию.

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