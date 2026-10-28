Женщина-курьер с двумя детьми получила трехкомнатную квартиру

В Бишкеке мать-одиночка, которая работала курьером и одна заботилась о двух детях, получила трехкомнатную квартиру. Оставшиеся после покупки жилья деньги она попросила передать другим людям, нуждающимся в помощи.

За два дня кыргызстанцы собрали для Ажар 130 тысяч долларов. Квартиру приобрели за 102 тысячи долларов. Оставшуюся сумму женщина решила направить на помощь другим нуждающимся.

Блок YouTube

Поводом для широкой огласки стала видеозапись, на которой девочка спит на электромопеде, пока ее мать доставляет заказ. Видео быстро распространилось в социальных сетях и вызвало отклик у пользователей. После этого для женщины создали отдельную страницу в Instagram, где разместили реквизиты для сбора средств.

Это уже не первый подобный случай в Кыргызстане. Весной в соцсетях распространилось видео другой женщины, которая работала курьером, одновременно управляя детской коляской. После общественного резонанса ей ГИК подарил квартиру.

Истории женщин, которые в одиночку воспитывают детей и сталкиваются с финансовыми трудностями, регулярно вызывают отклик в обществе. После развода дети, как правило, остаются с матерями, и им приходится самостоятельно обеспечивать семью. Отдельные женщины обращаются за помощью к президенту.

При этом проблема невыплаты алиментов остается актуальной. По последним данным, задолженность по алиментам в Кыргызстане превысила 6 миллиардов сомов.