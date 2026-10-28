USD87.45EUR97.54RUB1.08
24.kg

Женщина-курьер с двумя детьми получила трехкомнатную квартиру

10:19, 28 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Мырзайым ЖАНЫБЕК КЫЗЫ

В Бишкеке мать-одиночка, которая работала курьером и одна заботилась о двух детях, получила трехкомнатную квартиру. Оставшиеся после покупки жилья деньги она попросила передать другим людям, нуждающимся в помощи.

За два дня кыргызстанцы собрали для Ажар 130 тысяч долларов. Квартиру приобрели за 102 тысячи долларов. Оставшуюся сумму женщина решила направить на помощь другим нуждающимся.

Блок YouTube

Поводом для широкой огласки стала видеозапись, на которой девочка спит на электромопеде, пока ее мать доставляет заказ. Видео быстро распространилось в социальных сетях и вызвало отклик у пользователей. После этого для женщины создали отдельную страницу в Instagram, где разместили реквизиты для сбора средств.

Это уже не первый подобный случай в Кыргызстане. Весной в соцсетях распространилось видео другой женщины, которая работала курьером, одновременно управляя детской коляской. После общественного резонанса ей ГИК подарил квартиру.

Истории женщин, которые в одиночку воспитывают детей и сталкиваются с финансовыми трудностями, регулярно вызывают отклик в обществе. После развода дети, как правило, остаются с матерями, и им приходится самостоятельно обеспечивать семью. Отдельные женщины обращаются за помощью к президенту.

При этом проблема невыплаты алиментов остается актуальной. По последним данным, задолженность по алиментам в Кыргызстане превысила 6 миллиардов сомов.

Материалы по теме

Популярные новости

Бизнес

Президентские выборы-2027

Стало известно, кто возглавит миссию наблюдателей от СНГ на выборах-2027 в КР

 

«Я никого не призывал голосовать за меня». Садыр Жапаров ответил на обвинения

 

Еще один претендент на должность президента подал заявление в ЦИК

 

Сыймык Жапыкеев успешно пересдал экзамен по кыргызскому языку

 

Плюс один. Предприниматель Акай Кыдыров намерен участвовать в выборах президента

 

Исхак Масалиев сдал тест на знание госязыка

 

Общество

Создать единый реестр доступности зданий предлагают в Кыргызстане

 

Киберапокалипсис. Возможен ли он в Кыргызстане?

 

В Бишкеке простились с Розой Айтматовой

 

Попытка захвата самолета Flydubai: власти ОАЭ наградили экипаж

 

Нарын: в Ак-Талаа открылась долгожданная школа

 

Работал в Узбекистане — стаж зачтут в Кыргызстане. Внесен законопроект о пенсиях

 

Атака на Иран

США предупредили страны Персидского залива о возобновлении войны с Ираном — СМИ

 

Агрессия извне в регионе. Тегеран, Исламабад, Анкара и Эр-Рияд созвали встречу

 

Иран стремится к укреплению многополярного мира, заявил президент страны

 

Эскалация. США тайно эвакуировали дипломатов из ряда стран Ближнего Востока

 

Туристам на заметку: в ОАЭ вынужденно закрывают пляжи из-за разлива нефти

 

Иран готов сотрудничать со странами Залива для обеспечения безопасности региона

 

Власть

В ЖК призывают заблокировать все порносайты в стране

 

Депутат настаивает: Не добавляйте сахар в меню школ и детсадов

 

Стало известно, кто возглавит миссию наблюдателей от СНГ на выборах-2027 в КР

 

В Кыргызстане пересмотрят пенсии с 1 января. Кто получит больше денег

 

Жапаров изменил состав оргкомитета V Народного курултая. Кто вошел и кто выбыл

 

В Кыргызстане создадут единую платформу для проверки криптокомпаний на санкции

 

Ситуация вокруг Украины

Скандал между Киевом и Сеулом продолжается: Корея отзывает дипломатов

 

В ЕС недовольны звонком глав Финляндии и Норвегии Путину — не согласовали

 

Президент Финляндии и премьер Норвегии позвонили Путину: обсудили Украину

 

Зеленский подписал указ об усилении круговой обороны городов Украины

 

Starlink должна оставаться гражданской и не применяться для ударов — Илон Маск

 

Возобновление трехсторонних переговоров по Украине: что известно на сегодня

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18