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Женщине-курьеру с двумя детьми за день собрали 7 миллионов сомов

09:57, 27 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Мырзайым ЖАНЫБЕК КЫЗЫ

В Кыргызстане за один день собрали 7 миллионов сомов для матери-одиночки, которая работает курьером и берет с собой на работу двоих детей. В ближайшее время женщине планируют купить квартиру, а ее детей готовы принять в частный детский сад.

Поводом для широкой огласки стала видеозапись, на которой девочка спит на электромопеде, пока ее мать доставляет заказ. Видео быстро распространилось в социальных сетях и вызвало отклик у пользователей.

Блок YouTube

После этого для женщины создали отдельную страницу в Instagram, где разместили реквизиты для сбора средств. За один день кыргызстанцы перечислили ей 7 миллионов сомов.

Женщину зовут Ажар, она рассталась с мужем и одна воспитывает двоих детей. Недавно она устроилась на работу в детский сад, где получает 20 тысяч сомов в месяц. Ей приходится дополнительно работать курьером и брать детей с собой. По словам Ажар, бывший муж не оказывает финансовой помощи. Семья живет на съемной квартире.

Напомним, весной в соцсетях распространилось видео женщины, которая работала курьером, она разносила заказы пешком, везя коляску с младенцем. История получила широкий общественный резонанс. Позже Государственная ипотечная компания подарила ей квартиру.

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