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24.kg

После Нового года чиновников ждет разбор полетов — Садыр Жапаров

09:24, 28 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

Президент Садыр Жапаров заявил, что после подведения итогов 2026 года будут приняты меры в отношении руководителей государственных органов, затягивающих решение проблем граждан.

Об этом глава государства сообщил в интервью Super.kg, отвечая на вопрос о жалобах населения на работу местных властей, правоохранительных органов и государственных учреждений.

«Вы правы. Я вижу, что местные руководители работают медленно. Не могу сказать, что они совсем ничего не делают, но темпы очень низкие», — отметил Жапаров.

По словам президента, после Нового года будут подведены итоги работы за 2026 год.

«Тогда примем меры не только в отношении руководителей областей и губернаторов, но и всех руководителей, которые затягивают решение проблем населения и давних спорных вопросов», — заявил глава государства.

При этом президент не уточнил, какие именно меры предполагается принять и кого из чиновников они могут коснуться.

Ранее в ходе поездок по регионам Жапаров неоднократно выслушивал жалобы жителей на работу местных органов власти и давал поручения по решению социальных и инфраструктурных проблем.

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