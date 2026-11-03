После атаки беспилотников в Ярославле загорелся один из крупнейших НПЗ России

В результате ночной атаки в городе Ярославле (Россия) начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе «Славнефть-ЯНОС», сообщила ASTRA. Издание изучило снимки с места атаки: на них видны как минимум семь очагов возгорания, пять из которых крупные.

«Славнефть-ЯНОС» входит в пятерку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Предприятие выпускает бензин, дизельное топливо и авиационный керосин. Его продукцию используют не только гражданские потребители, но и военные предприятия.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подтвердил пожар на НПЗ, но не уточнил, о каком именно предприятии речь. «Есть повреждения инфраструктуры НПЗ. Спецслужбы работают над ликвидацией возгорания. Осколочные ранения получили два сотрудника предприятия. Пострадавшие госпитализированы», — написал он.

Евраев добавил, что всего Украина выпустила в сторону региона 124 беспилотника. В Ярославле ночью объявляли беспилотную и ракетную опасность. Обломки сбитых БПЛА повредили стекла нескольких жилых домов и автомобилей.