«Показательное благоустройство» обещают провести на улице Раззакова в Бишкеке

«Показательное благоустройство» проведут на улице Раззакова в Бишкеке. Об этом 24.kg сообщил аким Первомайского района Улан Сарылбек уулу.

По его словам, за счет инвестора, «не имеющего никакого отношения к застройщикам», будет реконструирована дорога от улицы Туголбай Ата до улицы Боконбаева.

«Мы недавно выезжали на место, осматривали деревья и ирригацию. Всего насчитали 21 высохшее, кривое, зараженное дерево. В соцсетях пишут, что мы убираем все деревья, это неправда. Мы убираем только кривые и высохшие насаждения. Посередине есть зеленая полоса, там мы предусмотрим еще больше элементов благоустройства, организуем пешеходную и воркаут зоны. На Раззакова/Чуйкова полностью восстановим старую детскую площадку», — сказал Улан Сарылбек уулу.

Он добавил, что все тротуары будут в одном стиле, разнобойную, искривленную и разбитую брусчатку заменят на асфальт.

«С учетом увеличения потока машин немного предусматривается расширение проезжей части дороги — не в сторону зелени, а где были парковочные зоны. Будут высажены крупномерные деревья — более 20 штук саженцев павловнии, обновлен газон. Планируется установка автоматизированной поливочной системы и замена освещения», — отметил Улан Сарылбек уулу.

На вопрос, в чем интерес инвесторов, аким ответил, что они «просто хотят благоустроить территорию, сделать показательную дорогу, а взамен ничего не просят».

Ранее со слов местных жителей сообщалось, что у детского сада, расположенного на улице Раззакова, вырубили целую аллею здоровых деревьев.