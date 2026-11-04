Нет слов. В Бишкеке у детского сада вырубили целую аллею здоровых деревьев

В Бишкеке у детского сада, расположенного на улице Раззакова, вырубили целую аллею здоровых деревьев. Об этом сообщили жители близлежащих домов.

По их словам, вчера сюда приехала техника и без объяснения причин начала рубить здоровые ухоженные деревья.

❮ ❯ ✏️ Edit 1/2 В Бишкеке у детского сада вырубили целую аллею здоровых деревьев

«Эта зелень давала не только тень, она создавала уют, образуя аллею с кронами. Дети, посещающие детсад «Баластан», были защищены от пыли и выхлопных газов. Теперь здесь голый асфальт. Нет слов. Когда уже мэрия прекратит варварское отношение к озеленению города», — возмутились они.

Они предполагают, что вырубка связана с планами расширить проезжую часть.

«Все для водителей, все для ленивых, боящихся пройти лишних 500 метров без авто. А ведь мэр что-то там говорил про общественный транспорт. Очередная болтовня», — добавили горожане.

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