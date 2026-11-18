В Министерстве здравоохранения сообщили о состоянии детей, получивших ранения во время стрельбы из мелкокалиберной винтовки в селе Искра.

«Дети стабильные, госпитализированы в отделение травматологии и ортопедии Национального центра охраны материнства и детства. Их дообследуют, после чего обоим проведут операцию по удалению инородного тела», — заявили 24.kg в ведомстве.

По данным милиции, подросткам 11 и 13 лет.

Обстоятельства произошедшего уточняются.