Стрельба из винтовки: детям проведут операцию по удалению инородного тела
В Министерстве здравоохранения сообщили о состоянии детей, получивших ранения во время стрельбы из мелкокалиберной винтовки в селе Искра.
«Дети стабильные, госпитализированы в отделение травматологии и ортопедии Национального центра охраны материнства и детства. Их дообследуют, после чего обоим проведут операцию по удалению инородного тела», — заявили 24.kg в ведомстве.
По данным милиции, подросткам 11 и 13 лет.
Обстоятельства произошедшего уточняются.