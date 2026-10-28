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24.kg

Ош сэкономит миллионы, вырастив 10 тысяч европейских деревьев в питомнике

16:58, 28 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Мырзайым ЖАНЫБЕК КЫЗЫ

В Ош привезли из европейских стран 10 тысяч саженцев десяти видов декоративных деревьев. Сейчас их высадили в питомнике, где будут выращивать в течение двух лет, прежде чем перенести на городские улицы. Об этом 24.kg сообщил руководитель муниципального предприятия «Ошский комбинат благоустройства и озеленения» Азамат Советбек уулу.

По его словам, саженцы занимают 1 гектар питомника. Среди них — гинкго билоба, тюльпановое дерево, акация и другие декоративные растения.

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«Закупка саженцев позволит сэкономить средства городского бюджета. Каждый из них обошелся примерно в 1 тысячу сомов. Если бы город закупал уже подросшие деревья, готовые к высадке на улицах, стоимость одного саженца превышала бы 200 долларов», — отметил Азамат Советбек уулу.

По данным мэрии, за семь месяцев этого года в Оше обустроили и обновили более 30 скверов и зон отдыха. Площадь зеленых территорий увеличилась более чем на 50 гектаров.

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