О постепенной деградации критического мышления из-за ИИ предупредил нейробиолог

О последствиях привычки постоянно использовать искусственный интеллект (ИИ) предупреждает нейробиолог из Австралии Дэвид Рок.

По его словам, системы ИИ учатся выполнять задачи, которые раньше требовали от человека серьезных ментальных усилий.

Настоящее беспокойство вызывает не то, что искусственный интеллект становится все более мощным, а то, что люди все охотнее перекладывают на него собственные мыслительные задачи.

Дэвид Рок охарактеризовал текущий момент как переход от «страха упустить возможности, которые предлагает ИИ» к «искусственному похмелью». Организации бросились внедрять генеративный ИИ, зачастую не до конца понимая его долгосрочные последствия. Теперь же эти последствия становятся все более очевидными.

То, что видит нейробиолог, вызывает у него тревогу.

Лишь небольшое меньшинство сотрудников — от 5 до 10 процентов — используют ИИ по назначению: поручают ему рутинные обязанности, высвобождая ментальный ресурс для более сложных задач. Большинство же поступает с точностью до наоборот.

«Мозг обожает экономить энергию, — поясняет Дэвид Рок. — Уж очень заманчива перспектива вообще избавить себя от необходимости думать».

Результатом, предупреждает он, становится постепенная деградация критического мышления.

Когда люди передают ИИ не только рутину, но также анализ, оценку и принятие решений, они рискуют утратить способность отличать хорошие идеи от плохих.

Нейробиолог также отмечает: если телевизоры, книги и смартфоны боролись лишь за наше внимание, то ИИ все активнее претендует на межличностные отношения.

Все больше людей обращаются к чат-ботам не просто за справкой, а ради беседы, советов и даже флирта. Эта тенденция вызывает у него опасения.

Исследования, по словам Дэвида Рока, показывают, что люди, которые проводят много времени в компании виртуальных собеседников, могут чувствовать себя не менее, а более одинокими. Другие исследования указывают на связь между сильной зависимостью от чат-ботов и отчуждением от реальных социальных контактов.

Человеческий мозг эволюционировал в условиях взаимодействия с другими людьми. Замена значительной части этого общения разговорами с машиной может обойтись в такую психологическую цену, масштаб которой общество только начинает осознавать.

При этом нейробиолог считает, что в будущем наибольшую ценность приобретут доверие и искренний человеческий контакт.

«Человеческий опыт будет цениться значительно выше», — говорит он.

Вместо того чтобы заменить людей, ИИ в конечном счете может лишь повысить значимость человеческих связей, глубоких отношений и осмысленного сотрудничества.