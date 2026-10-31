USD87.45EUR97.89RUB1.08
24.kg

О постепенной деградации критического мышления из-за ИИ предупредил нейробиолог

13:41, 31 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Анастасия БЕНГАРД

О последствиях привычки постоянно использовать искусственный интеллект (ИИ) предупреждает нейробиолог из Австралии Дэвид Рок.

По его словам, системы ИИ учатся выполнять задачи, которые раньше требовали от человека серьезных ментальных усилий.

Настоящее беспокойство вызывает не то, что искусственный интеллект становится все более мощным, а то, что люди все охотнее перекладывают на него собственные мыслительные задачи.

Дэвид Рок охарактеризовал текущий момент как переход от «страха упустить возможности, которые предлагает ИИ» к «искусственному похмелью». Организации бросились внедрять генеративный ИИ, зачастую не до конца понимая его долгосрочные последствия. Теперь же эти последствия становятся все более очевидными.

То, что видит нейробиолог, вызывает у него тревогу.

Лишь небольшое меньшинство сотрудников — от 5 до 10 процентов — используют ИИ по назначению: поручают ему рутинные обязанности, высвобождая ментальный ресурс для более сложных задач. Большинство же поступает с точностью до наоборот.

«Мозг обожает экономить энергию, — поясняет Дэвид Рок. — Уж очень заманчива перспектива вообще избавить себя от необходимости думать».

Результатом, предупреждает он, становится постепенная деградация критического мышления.

Когда люди передают ИИ не только рутину, но также анализ, оценку и принятие решений, они рискуют утратить способность отличать хорошие идеи от плохих.

Нейробиолог также отмечает: если телевизоры, книги и смартфоны боролись лишь за наше внимание, то ИИ все активнее претендует на межличностные отношения.

Все больше людей обращаются к чат-ботам не просто за справкой, а ради беседы, советов и даже флирта. Эта тенденция вызывает у него опасения.

Исследования, по словам Дэвида Рока, показывают, что люди, которые проводят много времени в компании виртуальных собеседников, могут чувствовать себя не менее, а более одинокими. Другие исследования указывают на связь между сильной зависимостью от чат-ботов и отчуждением от реальных социальных контактов.

Человеческий мозг эволюционировал в условиях взаимодействия с другими людьми. Замена значительной части этого общения разговорами с машиной может обойтись в такую психологическую цену, масштаб которой общество только начинает осознавать.

При этом нейробиолог считает, что в будущем наибольшую ценность приобретут доверие и искренний человеческий контакт.

«Человеческий опыт будет цениться значительно выше», — говорит он.

Вместо того чтобы заменить людей, ИИ в конечном счете может лишь повысить значимость человеческих связей, глубоких отношений и осмысленного сотрудничества.

Материалы по теме

Садыр Жапаров: Важно развивать искусственный интеллект на тюркских языках

В США дали объявление о поиске человека для выгула робособак: 20 долларов в час

Кыргызстан предложил создать международный фонд для спасения Иссык-Куля

Запретить использование термина «искусственный интеллект» обещает Трамп

После усиления защиты OpenAI возобновила обучение ИИ-моделей

Девочки и женщины стали чаще погибать в зонах конфликтов — ООН

США хотят выдвинуть экс-премьера Венгрии Виктора Орбана на пост генсека ООН

Во Франции учредили литературную премию за книги, написанные с помощью ИИ

Наследие Центральной Азии представили в ООН в Женеве

Дипфейки и стереотипы: ООН предупреждает о новых угрозах для женщин в эпоху ИИ

Популярные новости

Бизнес

Президентские выборы-2027

ЦИК Кыргызстана планирует привлекать школьников к общественно-политической жизни

 

Выборы президента: Сыймык Жапыкеев выдвинул свою кандидатуру

 

Стало известно, кто возглавит миссию наблюдателей от СНГ на выборах-2027 в КР

 

«Я никого не призывал голосовать за меня». Садыр Жапаров ответил на обвинения

 

Еще один претендент на должность президента подал заявление в ЦИК

 

Сыймык Жапыкеев успешно пересдал экзамен по кыргызскому языку

 

Происшествия

В России поддельный диплом лишил кыргызстанку шансов на получение гражданства

 

Четвероклассник возил друзей на электротрицикле. Оштрафован отец мальчика

 

После обращения к президенту о двоеженстве мужа Гулзат взяли под стражу

 

В Бишкеке водители автобуса и легковушки не поделили дорогу

 

В Загребе угнали автомобиль главы Bugatti. Оставил ключи от машины в салоне

 

Во взломе криптобиржи Binance заподозрили северокорейских хакеров

 

Общество

КР взяла серебро на чемпионате по спортивному туризму на конных дистанциях

 

Спектакль Ошского драмтеатра получил гран-при театрального фестиваля

 

О постепенной деградации критического мышления из-за ИИ предупредил нейробиолог

 

Юношеская сборная Кыргызстана по футзалу проведет два матча с командой России

 

В Кыргызстане обязательным страхованием охвачена треть жилья

 

За девять месяцев суды Кыргызстана получили более 199 тысяч дел

 

Атака на Иран

Хуситы снова нанесли удары по нефтяным объектам на территории Саудовской Аравии

 

Иран ввез военную технику на 2 миллиарда долларов в обход американской блокады

 

Иран просят разрешить допуск инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты

 

США предупредили страны Персидского залива о возобновлении войны с Ираном — СМИ

 

Агрессия извне в регионе. Тегеран, Исламабад, Анкара и Эр-Рияд созвали встречу

 

Иран стремится к укреплению многополярного мира, заявил президент страны

 

Власть

Евросоюз и Канада объявили о создании политического альянса

 

Кадровые изменения в Кыргызстане: кто не проработал и недели

 

В Минтрансе Кыргызстана появится четвертый заместитель главы

 

Пентагон просит европейских союзников смягчить риторику в адрес России

 

В Кыргызстане изменили правила энергетической сертификации зданий

 

Кризис в Польше. Президент обвинил премьера в попытке госпереворота

 

Ситуация вокруг Украины

Без происшествий. Гуманитарная миссия в Алешках завершена

 

Пентагон просит европейских союзников смягчить риторику в адрес России

 

Украинцы составили почти половину среди иностранцев, попросивших убежище в РФ

 

Трехсторонние переговоры по Украине: представителей Европы не приглашают

 

Скандал между Киевом и Сеулом продолжается: Корея отзывает дипломатов

 

В ЕС недовольны звонком глав Финляндии и Норвегии Путину — не согласовали

 

Общество

КР взяла серебро на чемпионате по спортивному туризму на конных дистанциях

 

«Дордой» стал чемпионом Молодежной лиги Кыргызстана

 

С 3 ноября в России ужесточаются меры в отношении мигрантов, нарушивших законы

 

Спектакль Ошского драмтеатра получил гран-при театрального фестиваля

 

О постепенной деградации критического мышления из-за ИИ предупредил нейробиолог

 

Юношеская сборная Кыргызстана по футзалу проведет два матча с командой России

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18