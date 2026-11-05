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24.kg

Поцелуи, объятия и пошлые сообщения. За что хотят штрафовать кыргызстанцев

14:13, 05 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

В Кыргызстане предлагают ввести отдельную ответственность за сексуальные домогательства. Нарушителям может грозить штраф в размере 20 тысяч сомов или арест до семи суток. Соответствующий законопроект вынесен на общественное обсуждение.

Инициатором выступила депутат Жогорку Кенеша Эльвира Сурабалдиева. Документ предусматривает изменения в Кодекс о правонарушениях, Уголовный кодекс и Закон «Об основах профилактики правонарушений».

Согласно законопроекту, домогательствами предлагается считать нежелательные действия сексуального характера, включая непристойные высказывания, прикосновения, прижимания, пощипывания, поцелуи, поглаживания, демонстрацию половых органов и непристойные жесты.

Ответственность также предусмотрена за отправку изображений, видео- и аудиоматериалов сексуального характера, соответствующие телефонные звонки и преследование, если такие действия создают запугивающую, унижающую или оскорбительную обстановку.

За подобные нарушения предлагается установить штраф в размере 200 расчетных показателей, или 20 тысяч сомов, либо арест от трех до семи суток.

Если человек, ранее привлеченный к ответственности за домогательства, в течение года вновь совершит подобные действия, законопроект предусматривает уголовное наказание в виде лишения свободы от двух до четырех лет. Аналогичная ответственность предлагается для лиц, нарушающих действующие судебные запреты и ограничения, при соблюдении условий, предусмотренных проектом.

Кроме того, суды смогут устанавливать запрет на контакты с потерпевшими, преследование и другие ограничения с электронным наблюдением до трех месяцев.

В обосновании законопроекта приводятся данные исследования, опубликованные в докладе омбудсмена за 2023 год. 

Из 250 опрошенных женщин и девочек 90 процентов сообщили, что сталкивались с различными формами домогательств в общественном транспорте.

При этом 80 процентов опрошенных указали на нежелательные прикосновения, прижимания и другие подобные действия.

Авторы инициативы отмечают, что действующее законодательство не предусматривает самостоятельного механизма ответственности за домогательства, из-за чего привлечение нарушителей к ответственности затруднено.

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