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Для обороны. Страны Северной Европы решили создать морской альянс

11:15, 11 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Страны Северной Европы, входящие в Объединенные экспедиционные силы (Joint Expeditionary Force, JEF), подписали соглашение о партнерстве военно-морских флотов и создании единых стандартов для техники и обучения моряков, пишет UK Defence Journal.

По данным Королевского военно-морского флота Британии, военные десяти государств будут использовать единые стандарты обучения и совместимое оборудование. Боевые корабли смогут ремонтироваться и пополнять запасы в портах союзников, а командование одной страны сможет передавать оперативный контроль другой без потери эффективности.

Соглашение также охватывает противодействие враждебной деятельности ниже порога вооруженного конфликта, включая угрозы подводной инфраструктуре. Ожидается, что новая структура станет морским авангардом НАТО на севере и сможет беспрепятственно перейти под командование альянса в случае масштабной мобилизации.

Ранее сообщалось, что Евросоюз и Канада объявили о создании политического альянса.


 

 

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