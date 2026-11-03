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24.kg

На фоне убийства женщины в Баткене обсуждают видео устазы о терпимости к насилию

12:25, 03 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Мырзайым ЖАНЫБЕК КЫЗЫ

24-летняя Дилфуза Сайназарова, погибшая от рук мужа в Баткенской области, за два дня до трагедии приходила к родителям. Она рассказала, что больше не хочет жить с супругом, жаловалась на насилие со стороны мужа и плохое отношение свекрови.

«Я больше не хочу жить с мужем, мама. Мне так страшно. Свекровь не дает спокойно жить, заставляет мужа меня бить. Я разведусь», — сказала мне дочь. Но на следующий день за ней приехал свекор. Он поговорил с сыном и обещал, что тот больше не будет плохо обращаться с женой. Умолял забрать ее обратно. Мы поверили, надеялись, что они помирятся ради троих детей. Я не думала, что он убьет мою дочь», — рассказала BBC мать погибшей Шарапат Сайназарова.

После трагедии в социальных сетях развернулась дискуссия о том, почему родители вернули дочь в семью, несмотря на ее жалобы на насилие.

Подобные истории не раз становились известны после гибели женщин от домашнего насилия. Их родственники рассказывали, что погибшие долгое время подвергались избиениям, унижениям и психологическому давлению, но продолжали жить с мужьями.

На фоне обсуждения опасности установки «терпи ради семьи» внимание пользователей привлекло видео устазы Октомхан Абдувалиевой, активно ведущей социальные сети.

Блок YouTube

В ролике девушка приходит к матери в слезах и рассказывает, что муж ее избил. Однако мать советует ей вернуться домой: умыться, сделать вид, что ничего не произошло, подчиняться мужу и служить его родителям. Она также говорит, что муж — ее хозяин и ему нужно полностью подчиняться.

Публикация вызвала критику пользователей. Некоторые призывают массово жаловаться на страницу Абдувалиевой и считают, что за подобные призывы терпеть насилие должна быть предусмотрена ответственность.

Октомхан Абдувалиева — заслуженный учитель Кыргызской Республики, известный педагог, наставник и общественный деятель. Она проводит лекции и семинары о роли женщины в обществе, семейных отношениях, воспитании детей и нравственности. На ее страницу в Instagram подписаны около 260 тысяч человек.

По данным МВД, с начала 2026 года в Кыргызстане зарегистрировали 26 убийств, связанных с семейным насилием. Еще три уголовных дела возбудили по фактам доведения до самоубийства.

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