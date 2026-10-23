Мораторий не для всех. В Кыргызстане разрешили новые проверки бизнеса

В Кыргызстане расширили перечень исключений из моратория на проверки предпринимателей. Теперь уполномоченный орган сможет проводить проверки подкарантинной продукции и объектов в сфере ветеринарной, фитосанитарной и пищевой безопасности. Соответствующее постановление подписал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.

Документ вносит изменения в постановление от 23 апреля 2026 года № 276, принятое для реализации президентского Указа о временном запрете на проверки субъектов предпринимательства.

Согласно изменениям, из-под действия моратория выводятся подкарантинная продукция и подкарантинные объекты, контроль за которыми осуществляет уполномоченный орган в сфере ветеринарной, фитосанитарной и пищевой безопасности.

Это позволит проводить проверки в отношении соответствующих товаров и объектов, несмотря на действующий запрет на проверки бизнеса.

При этом речь не идет о полной отмене моратория для всех предпринимателей. Новое исключение касается только продукции и объектов, указанных в постановлении.

Изменения приняты во исполнение Указа президента от 10 сентября 2026 года № 327, которым был скорректирован ранее установленный мораторий.

Постановление вступает в силу через 10 дней.