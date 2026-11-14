Google встроила «Кошелек» в Gemini: ИИ сможет анализировать ваши расходы

В Google Gemini появилась интеграция с «Google Кошельком». Новая функция позволяет отслеживать расходы, находить ненужные подписки и планировать бюджет. Пользователи смогут получать информацию прямо в чате, сообщил Google Blog.

Для взаимодействия с кошельком надо добавить в запрос к Gemini фразу @Google Wallet. Например, можно попросить проанализировать расходы за предыдущий квартал и предложить способы сэкономить 1 тысячу долларов за следующие три месяца. В ответ ИИ сможет построить динамические графики движения денежных средств, распределения активов и бюджета.

Еще одна возможность связана с поиском регулярных платежей. Gemini сможет найти подписки, за которые пользователь продолжает платить, и уведомить в случае повышения их стоимости.

Также ИИ способен изучить прошлогодние расходы на подарки и поездки, чтобы помочь определить бюджет на предстоящие праздники. Для получения более подробной информации, связанной с финансами, пользователи могут дополнительно подключить свои банковские счета и кредитные карты к Google Wallet через сервис Plaid.

Google подчеркивает: Gemini получает исключительно доступ на чтение финансовой информации и не может переводить деньги, управлять счетами или совершать инвестиции. Подключение Wallet добровольное, и пользователь может в любой момент отключить интеграцию.