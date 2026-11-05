Минстрой запретил 30 стройкомпаниям начинать новые проекты без завершения старых

Около 30 строительных компаний в Кыргызстане получили запрет на начало новых проектов до завершения уже начатых объектов. Об этом сообщил министр строительства Нурдан Орунтаев на пресс-конференции.

По его словам, речь идет о фирмах, которые продолжают строительство, но ведут работы слишком медленно. Некоторые объекты возводятся с 2020 года и до сих пор не завершены.

Министерство провело встречу с руководителями этих организаций и потребовало ускорить работы. Теперь состояние строек будут проверять ежедневно, а сами компании должны завершить объекты в установленные сроки.

«Сначала они должны закончить то, что уже строят, и только после этого смогут начинать новые проекты», — пояснил Нурдан Орунтаев.

В случае невыполнения требований Минстрой намерен обращаться в правоохранительные органы.

В качестве примера министр назвал компанию «Альфа Девелопмент», у которой, по его словам, есть три объекта, строительство которых затянулось на несколько лет.

Он подчеркнул, что ограничения касаются местных компаний, чьи объекты строятся с нарушениями сроков. При этом ведомство не намерено препятствовать добросовестному бизнесу и привлечению иностранных инвестиций.