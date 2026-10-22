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Meta оштрафовали на 25 миллиардов долларов за обман пользователей

12:04, 22 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Анвар АБДУЛЛАЕВ

Суд в американском штате Нью-Мексико обязал компанию Meta выплатить 25 миллиардов долларов за введение пользователей Facebook в заблуждение относительно защиты персональных данных. Решение вынесено 21 октября, сообщает Reuters.

Компания намерена его обжаловать.

Дело связано со скандалом вокруг Cambridge Analytica. Эта консалтинговая компания получила через стороннее приложение данные до 87 миллионов пользователей Facebook. Их использовали для составления портретов избирателей и адресной политической рекламы. Среди клиентов Cambridge Analytica был предвыборный штаб Дональда Трампа в 2016 году.

25 сентября присяжные признали вводящими в заблуждение 26 из 29 заявлений Meta и ее руководства. Они касались конфиденциальности данных и контроля пользователей над личной информацией.

Общее количество нарушений закона штата о защите потребителей превысило 43 миллиона. Его рассчитали с учетом числа пользователей Facebook и жителей Нью-Мексико, до которых могли дойти эти заявления.

Судья Фрэнсис Мэтью признал обоснованным взыскание свыше 219 миллиардов долларов, однако снизил сумму до 25 миллиардов.

Meta не согласилась с решением. Компания утверждает, что власти штата не доказали фактический обман потребителей, и считает размер штрафа неконституционным.

Средства от взыскания должны направить на образование в Нью-Мексико. Однако из-за обжалования их поступление может затянуться на годы.

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Напомним, в августе этого года в федеральном суде Окленда начался другой процесс против Meta. Штаты Калифорния, Колорадо, Кентукки и Нью-Джерси обвинили компанию в создании Facebook и Instagram с функциями, вызывающими зависимость у молодежи, и сокрытии сведений об их вреде для психического здоровья. Истцы потребовали изменить работу платформ, в том числе отказаться от бесконечной прокрутки и публичных счетчиков лайков. Meta обвинения отвергла.

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