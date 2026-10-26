Кыргызстанец Нурсултан Кенешбеков в третий раз выиграл полумарафон в Туркестане

Спортсмен из Кыргызстана Нурсултан Кенешбеков снова стал победителем международного забега в Казахстане. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

В городе Туркестане прошел пятый по счету забег — Turkistan marathon.

Кыргызстанец бежал полумарафонскую дистанцию 21 километр 95 метров и одержал уверенную победу. Его результат 1 час 5 минут 57 секунд.

Эта победа стала для Кенешбекова третьей подряд на этом забеге. В 2024 году он выиграл тут с рекордом страны — 1 час 2 минуты 48 секунд.