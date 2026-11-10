В СЭЗ «Нарын» вводят особые условия для майнинга и искусственного интеллекта

В Кыргызстане изменили порядок оплаты за ведение деятельности в свободной экономической зоне «Нарын». Особые условия предусмотрены для майнинговых компаний, дата-центров и предприятий, занимающихся разработкой программного обеспечения и технологий искусственного интеллекта. Постановление подписал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.

Документ вносит изменения в постановление правительства от 1 августа 2014 года № 431, регулирующее деятельность свободных экономических зон Кыргызстана.

Согласно изменениям, для обычных субъектов СЭЗ «Нарын» плата за право ведения деятельности составит 1 процент от выручки за реализацию товаров, работ и услуг как на территории Кыргызстана, так и за его пределами.

Для компаний, работающих в сфере майнинга, виртуальных активов, дата-центров, программного обеспечения и искусственного интеллекта, предусмотрен отдельный механизм расчета платежей.

Главное условие — такие предприятия должны самостоятельно производить электроэнергию либо обеспечивать свои потребности за счет импорта без подключения к национальной электрической сети.

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Для них размер платежа будет рассчитываться исходя из стоимости фактически потребленной электроэнергии по тарифу, установленному для коммерческих потребителей с энергоемким производством.

В первый год коммерческой эксплуатации плата составит 0 процентов, во второй — 1,5 процента, а начиная с третьего года — 3 процента от расчетной стоимости потребленной электроэнергии.

Таким образом, компании смогут воспользоваться льготными условиями в первые годы работы при условии, что не будут использовать электроэнергию национальной энергосистемы для обеспечения своей деятельности.

Постановлением предусмотрено, что помимо установленных платежей и выплат по договорам с генеральной дирекцией СЭЗ «Нарын» другие платежи в рамках данного порядка не предусматриваются.

Изменения направлены на привлечение иностранных инвестиций, развитие регионов и создание условий для высокотехнологичных производств.