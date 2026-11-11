После выхода из черного списка ЕС авиакомпании КР призвали расширять флот

Глава ОАО «Аэропорты Кыргызстана» Манасбек Самидинов призвал отечественные авиакомпании увеличивать авиапарк и расширять географию полетов. По его словам, после выхода Кыргызстана из черного списка Европейского союза для этого созданы необходимые условия.

Он сообщил, что руководство компании уже собрало представителей частных авиаперевозчиков и призвало их вести переговоры с лизинговыми компаниями.

«Мы сказали им: ведите переговоры с лизинговыми компаниями, расширяйте свой флот. Сейчас для этого нет никаких ограничений. Даже если вы приобретете самолет завтра, у вас уже есть все условия для выполнения полетов в Европу», — отметил Самидинов.

При этом, по его словам, задача заключается не только в развитии государственной авиакомпании Asman Airlines.

Увеличивать авиапарк должны и частные перевозчики.

«Любая авиакомпания, зарегистрированная в Кыргызстане и летающая под флагом страны, получила возможность увеличивать свой флот и расширять географию полетов. Этим нужно пользоваться», — заявил он.

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Самидинов рассказал о планах превратить Кыргызстан в авиационный хаб. Для этого отечественные перевозчики должны доставлять пассажиров в аэропорты страны, откуда они смогут продолжать путешествие в другие государства.

«Чтобы создать авиационный хаб, наши авиакомпании должны привозить пассажиров в наши аэропорты, а оттуда перевозить их в другие страны. Это один из главных инструментов. Поэтому собственные авиакомпании должны укрепляться», — пояснил глава компании.

Кроме того, он считает, что аэропорты Кыргызстана можно развивать как грузовые хабы. Для этого рассматривается отдельный проект по созданию бондовых складов. Подробности Самидинов пообещал рассказать позднее.