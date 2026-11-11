USD87.45EUR98.36RUB1.06
24.kg

После выхода из черного списка ЕС авиакомпании КР призвали расширять флот

13:46, 11 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Григорий ПРУТКОВ

Глава ОАО «Аэропорты Кыргызстана» Манасбек Самидинов призвал отечественные авиакомпании увеличивать авиапарк и расширять географию полетов. По его словам, после выхода Кыргызстана из черного списка Европейского союза для этого созданы необходимые условия.

Он сообщил, что руководство компании уже собрало представителей частных авиаперевозчиков и призвало их вести переговоры с лизинговыми компаниями.

«Мы сказали им: ведите переговоры с лизинговыми компаниями, расширяйте свой флот. Сейчас для этого нет никаких ограничений. Даже если вы приобретете самолет завтра, у вас уже есть все условия для выполнения полетов в Европу», — отметил Самидинов.

При этом, по его словам, задача заключается не только в развитии государственной авиакомпании Asman Airlines.

Увеличивать авиапарк должны и частные перевозчики.

«Любая авиакомпания, зарегистрированная в Кыргызстане и летающая под флагом страны, получила возможность увеличивать свой флот и расширять географию полетов. Этим нужно пользоваться», — заявил он.

Читайте по теме
Выход Кыргызстана из авиационного черного списка ЕС. Что это значит для РК

Самидинов рассказал о планах превратить Кыргызстан в авиационный хаб. Для этого отечественные перевозчики должны доставлять пассажиров в аэропорты страны, откуда они смогут продолжать путешествие в другие государства.

«Чтобы создать авиационный хаб, наши авиакомпании должны привозить пассажиров в наши аэропорты, а оттуда перевозить их в другие страны. Это один из главных инструментов. Поэтому собственные авиакомпании должны укрепляться», — пояснил глава компании.

Кроме того, он считает, что аэропорты Кыргызстана можно развивать как грузовые хабы. Для этого рассматривается отдельный проект по созданию бондовых складов. Подробности Самидинов пообещал рассказать позднее.

Материалы по теме

Новый аэропорт в Джалал-Абадской области откроют осенью 2027 года

Asman Airlines планирует увеличить флот до 10 самолетов за пять лет

В аэропорту «Манас» установили кабины пограничного контроля с ИИ

В аэропорту «Манас» наведут порядок с таксистами. Выберут два оператора

В Оше ограничат движение транспорта на дороге, ведущей к аэропорту: ремонт

Выход из черного списка ЕС. Кыргызстан прошел первую проверку ICAO

Рейсы из Кыргызстана в Европу могут открыть до конца 2026 года

Популярные новости

Бизнес

Президентские выборы-2027

Экс-глава Госслужбы миграции Бакытбек Адылов выдвинулся на пост президента

 

Садыр Жапаров менее чем за сутки собрал максимум подписей для выборов

 

Седьмой претендент. Бактыбек Калмаматов выдвинулся в президенты

 

Садыр Жапаров собрал 40 тысяч подписей для участия в выборах менее чем за сутки

 

Садыр Жапаров подал заявление о выдвижении в президенты Кыргызстана

 

Претенденты на пост президента продолжают сбор подписей. Кто набрал больше всех?

 

Общество

В «Тундук» теперь можно узнать, кто запрашивал ваши персональные данные

 

Четыре месяца с грязным воздухом. Почему Бишкек продолжает задыхаться от смога?

 

В аэропорту «Манас» через полтора месяца запустят умную парковку

 

В Историческом музее Бишкека пройдет выставка-продажа «Лейлекские ковры»

 

В Чуйской области спасен пропавший гражданин

 

В Баткенской области дома, полученные при обмене территориями, делят по жребию

 

Атака на Иран

Новый подземный ракетный город показал Корпус стражей исламской революции

 

В США резолюцию об импичменте главы Пентагона внесли в Конгресс

 

МИД Ирана исключил возможность вывоза обогащенного урана из страны

 

Франция обвинила Иран в атаке на холодильники в магазинах, которые разморозились

 

Возобновление ударов по Ирану крайне маловероятно, заявил Трамп. Но есть условия

 

В Ормузском проливе подорвались еще два нефтяных танкера

 

Власть

Экс-глава МИД Чингиз Айдарбеков раскритиковал работу ЖК и систему выборов

 

Камила Талиева предложила передать проведение ОРТ государству

 

Жогорку Кенеш образовал депутатскую комиссию по предоставлению гражданам услуг

 

РФ, США и КНР обсуждают ограничение применения ИИ при управлении ядерным оружием

 

В парламенте требуют усилить контроль за продажей вейпов

 

Министру чрезвычайных ситуаций Канатбеку Чыныбаеву объявлен строгий выговор

 

Ситуация вокруг Украины

Почти треть мощностей НПЗ в России выведена из строя — Reuters

 

Переговоры в Абу-Даби: первый раунд завершился, но неизвестно, что обсуждали

 

Трехсторонняя встреча США, РФ и КНР: у Вашингтона и Пекина есть разногласия

 

Переговоры по Украине в Абу-Даби стартуют сегодня: что известно к этому часу

 

Переговоры в Абу-Даби. Украина определилась с составом делегации

 

Стали известны члены российской делегации на переговорах по Украине в Абу-Даби

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18