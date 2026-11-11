О приоритетах Кыргызстана при решении вопросов в Совбезе ООН рассказал глава МИД

Министр иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбек Кулубаев принял участие в международном форуме обеспечения коллективной безопасности и выступил на пленарном заседании на тему «Коллективная безопасность в многополярном мире».

Он подчеркнул важность укрепления взаимного доверия в условиях формирования многополярного миропорядка. По словам главы МИД, многополярность должна способствовать не усилению противостояния, а становлению более справедливой и сбалансированной системы международных отношений на основе Устава ООН и международного права.

«В контексте предстоящего членства Кыргызской Республики в Совете Безопасности ООН в 2027-2028 годах министр обозначил ключевые приоритеты страны, направленные на мирное урегулирование конфликтов, развитие многостороннего диалога и укрепление механизмов превентивной дипломатии», — указывает пресс-служба ведомства.

Жээнбек Кулубаев также выделил вызовы, связанные с изменением климата, таянием ледников и дефицитом водных ресурсов.

Он проинформировал гостей форума о проведении 21-23 октября 2027 года в столице КР Второго Глобального горного саммита «Бишкек+25» и пригласил принять активное участие в данном мероприятии.