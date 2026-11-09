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24.kg

Кыргызстан предлагает создать единую систему оперативного обмена данными в СНГ

19:40, 09 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Кыргызстан предлагает создать единую систему оперативного обмена данными между кризисными центрами стран СНГ для прогнозной координации в зонах повышенного риска природных катастроф, а также по усилению обмена оперативной информацией о новых синтетических наркотиках и проведению скоординированных межведомственных операций по перекрытию каналов легализации доходов от наркобизнеса. Об этом заявлено на ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств — участников Содружества.

Кыргызская Республика подтвердила приверженность совместной работе в рамках СНГ по противодействию общим вызовам и угрозам безопасности.

Секретарь Совбеза КР Адилет Орозбеков акцентировал внимание на гибридном характере современных угроз, включая санкционное давление, информационные атаки и использование уязвимостей финансовых систем. Отмечена необходимость выработки общих подходов в рамках СНГ к защите финансовой инфраструктуры и обмену данными о новых методах гибридных атак.

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