США предлагают восстановить транзит российского газа через Украину

США предложили восстановить транзит российского газа через Украину, сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что администрация Белого дома в рамках переговоров об энергетическом перемирии в преддверии зимы стремится возобновить поставки газа из России в Европу через трубопроводы на украинской территории.

По данным издания, американские спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер во время визитов в Москву и Киев этой осенью предложили продавать российский газ через американского посредника, что позволило бы обойти европейские санкции. При этом Украина получила бы средства от транзита газа, а доходы России предлагается переводить на эскроу-счета в третьей стране, чтобы средства не шли на финансирование боевых действий.

По мнению Белого дома, возвращение РФ на европейский рынок стало бы мощным стимулом для президента Владимира Путина согласиться на масштабное энергетическое перемирие.

США пытаются убедить европейских союзников вернуться к закупкам российского газа, чтобы снизить цены на энергоносители в период, когда запасы газа в Европе перед зимой достигли самого низкого сезонного уровня за последние девять лет. Однако американское предложение встречает резкое сопротивление со стороны глав государств ЕС — объединение намерено полностью прекратить закупку российского газа к концу 2027 года вне зависимости от того, будет ли достигнуто мирное соглашение по Украине. В то же время европейские дипломаты признают, что Брюсселю будет легче вернуться к импорту российского газа, если Киев одобрит поставки при условии прекращения огня по энергетическим объектам.

История газовых конфликтов России и Украины начинается после распада СССР. Стороны оспаривали как стоимость топлива, так и условия поставок и условия транзита.

В апреле 2014-го глава РФ направил письмо лидерам европейских стран, в котором указал, что за последние годы Россия за счет занижения цен на газ субсидировала Украину на 35,4 миллиарда долларов, и предложил провести незамедлительные министерские консультации для выработки согласованных действий по стабилизации экономики Украины и обеспечению поставок и транзита российского газа в строгом соответствии с контрактами.

В июне «Газпром» ввел режим предоплаты за газ для Украины и начал направлять в украинскую газотранспортную систему лишь транзитные объемы газа.

С ноября 2015 года Украина прекратила закупки газа у РФ.