В Кыргызстане предлагают сохранить в 2027 году нормативы переработки отходов от использования товаров на уровне 2026-го и отложить достижение целевого показателя переработки в 80 процентов до 2032 года. Проект постановления кабинета министров вынесен на общественное обсуждение.

Инициатором выступает Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора.

Согласно действующим нормам, в следующем году нормативы переработки изделий из бумаги и картона, масел, автомобильных шин должны увеличиться с 30 до 50 процентов, а пластиковых изделий, стекла, электроники, бытовой техники, аккумуляторов и различных видов упаковки — с 20 до 40 процентов.

Однако Минприроды предлагает сохранить действующие показатели еще на год, чтобы снизить финансовую нагрузку на производителей и импортеров и сдержать рост потребительских цен.

В Кыргызстане не хватает предприятий по переработке отходов

Как отмечается в справке-обосновании, развитие инфраструктуры переработки отходов отстает от запланированных темпов.

По данным госпредприятия «Эко Оператор», из 76 действующих субъектов в сфере обращения с отходами, с которыми предприятие установило контакты, лицензии имеют только 18, из которых 15 включены в рабочий реестр.

По состоянию на 1 ноября 2026 года в Кыргызстане отсутствуют предприятия по переработке батареек, аккумуляторных батарей, крупной и мелкой бытовой техники, холодильного и вентиляционного оборудования. Не осуществляется также переработка телевизоров, мониторов и осветительного оборудования.

Основные лицензированные мощности по переработке сосредоточены в Бишкеке, Чуйской и Ошской областях.

Бизнес просит не повышать нормативы

С соответствующими обращениями в Минприроды и «Эко Оператор» обратились Международный деловой совет, «Кока-Кола Бишкек Боттлерс», «RG Brands Кыргызстан», «Шоро» и «Умай Групп».

Предприниматели указали на недостаточную готовность инфраструктуры переработки, неполный охват участников рынка системой расширенной ответственности производителей и рост себестоимости продукции.

По состоянию на 1 ноября этого года в реестре плательщиков утилизационного сбора зарегистрировано 500 субъектов — 434 импортера и 66 производителей товаров и упаковки.

Государство недополучит часть запланированных доходов.

За прошлый год и 10 месяцев 2026-го поступления от утилизационного сбора составили почти 373 миллиона сомов. В том числе за 2025 год — 74,2 миллиона сомов, за январь — октябрь 2026-го — 298,7 миллиона.

По расчетам разработчиков, в случае принятия проекта недополученный прирост поступлений в бюджет в 2027 году составит от 74,6 миллиона до 124,6 миллиона сомов, а в 2028-м — от 50 миллионов до 100 миллионов сомов.

При этом в Минприроды рассчитывают, что сохранение действующих нормативов позволит сдержать рост себестоимости продукции и потребительских цен, а также привлечь новых участников в систему расширенной ответственности производителей.

Достичь показателя переработки отходов в 80 процентов по всем 24 группам товаров и упаковки предлагается в 2032 году вместо ранее запланированного 2030-го. Новые нормативы планируется применять к товарам и упаковке, выпущенным в обращение с 1 января 2027 года.