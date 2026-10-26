Когда дадут отопление? Бишкекчане жалуются на холод в квартирах

Бишкекчане жалуются в соцсетях на холод в квартирах.

По словам горожан, дома приходится тепло одеваться, ходить в верхней одежде, как на улице.

««На улице по ночам уже минусовая температура, люди мерзнут и простывают», «Включите отопление в Бишкеке! Почему мы должны мерзнуть и ждать еще большее понижение температуры? Тем более мы сами оплачиваем за отопление», «Дайте нам отопление, пожалуйста! Промерзаем до костей», «У вас тоже холодина дома? Даже кондиционер не помогает»», — пишут пользователи соцсетей.

Некоторые жалуются, что особенно мерзнут дети в школах и детсадах, а также пациенты в больницах.

При этом есть граждане, которые отмечают, что в ближайшие дни потеплеет и в случае подачи отопления в квартирах будет жарко, «придется открывать окна и отапливать улицу».

Многие жители частных домов уже начали отапливать дома газом или углем.

Напомним, ранее в мэрии сообщали, что решение о начале подачи отопления в дома горожан принимают при среднесуточной температуре воздуха +8 градусов в течение пяти дней подряд.

В пресс-службе муниципалитета сегодня не ответили на вопрос 24.kg, есть ли распоряжение о начале отопительного сезона.

В случае резкого похолодания бишкекская ТЭЦ готова работать в полном объеме. В первую очередь тепло подают в больницы, детские сады, школы и учреждения социальной защиты; затем в многоквартирные жилые дома, промышленные предприятия и учреждения.

В 2025 году отопительный сезон в столице Кыргызстана начался 3 ноября.