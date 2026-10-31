Кира Найтли и Стивен Кинг: какие сериалы посмотреть на следующей неделе
Со 2 по 8 ноября в релизной сетке громкие возвращения и масштабные жанровые эксперименты. Главными событиями недели станут второй сезон британского шпионского триллера «Черные голуби» с Кирой Найтли и продолжение мистического «Института» по роману Стивена Кинга.
Экранное разнообразие недели дополнят масштабный байопик о легендарном боксере Мухаммеде Али «Величайший», дворцовая мелодрама «Второй брак императрицы» и зрелищное стимпанк-аниме «Басс из Машины».
«Институт», триллер, второй сезон (8 ноября)
Главный герой — Люк Эллис, чьи родители убиты. Он просыпается в Институте в комнате, похожей на его собственную, только без окна. За его дверью — другие двери, за которыми — другие дети, попавшие туда так же, как и Люк. Сериал снят по роману Стивена Кинга.
«Черные голуби», триллер, второй сезон (5 ноября)
Второй сезон британского продолжает историю тайной агентки Хелен Уэбб (в исполнении Киры Найтли). Ее муж, политик Уоллес, готовится занять пост премьер-министра Великобритании. Из-за этого ее двойная жизнь и передача секретной информации тайной организации начинают представлять огромную опасность.
Хелен снова объединяется с давним другом и напарником — киллером Сэмом Янгом (Бен Уишоу), чтобы предотвратить масштабный государственный заговор и защитить себя.
«Величайший», биографическая драма, премьера (4 ноября)
Это история жизни Мухаммеда Али, охватывающая все перипетии его судьбы: головокружительные взлеты и горькие поражения, победы на ринге и тяжелые испытания за его пределами. Картина приоткрывает завесу над тем, каким он был в кругу семьи — отцом, мужем, братом, сыном, — показывая человека за легендарным образом. Создатели фильма воссоздают решающие эпизоды, которые навсегда закрепили за ним статус не просто чемпиона, а иконы мирового бокса.
«Второй брак императрицы», мелодрама, премьера (4 ноября)
Императрица Навье потрясена, когда ее муж требует развода, чтобы жениться на любовнице. Отказавшись признавать поражение, она вступает в союз с загадочным принцем Хайнри, рискуя всем, чтобы вернуть себе трон и затмить бывшего супруга среди дворцовых интриг и романтических перипетий.
«Басс из Машины», аниме, премьера (3 ноября)
В беззаконном Диком Западе в стиле стимпанк, кишащем жестокими бандитами, машинами и сверхъестественными ужасами, отец вынужден стать судьей, присяжным и палачом — понимая при этом, что каждый его шаг во имя справедливости ради защиты семьи может в итоге лишить его тех самых людей, которых он пытается спасти.