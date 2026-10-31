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24.kg

Кира Найтли и Стивен Кинг: какие сериалы посмотреть на следующей неделе

12:00, 31 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Айбек СУЛТАНОВ
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Со 2 по 8 ноября в релизной сетке громкие возвращения и масштабные жанровые эксперименты. Главными событиями недели станут второй сезон британского шпионского триллера «Черные голуби» с Кирой Найтли и продолжение мистического «Института» по роману Стивена Кинга.

Экранное разнообразие недели дополнят масштабный байопик о легендарном боксере Мухаммеде Али «Величайший», дворцовая мелодрама «Второй брак императрицы» и зрелищное стимпанк-аниме «Басс из Машины».

1

«Институт», триллер, второй сезон (8 ноября)

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Главный герой — Люк Эллис, чьи родители убиты. Он просыпается в Институте в комнате, похожей на его собственную, только без окна. За его дверью — другие двери, за которыми — другие дети, попавшие туда так же, как и Люк. Сериал снят по роману Стивена Кинга.

2

«Черные голуби», триллер, второй сезон (5 ноября)

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Второй сезон британского продолжает историю тайной агентки Хелен Уэбб (в исполнении Киры Найтли). Ее муж, политик Уоллес, готовится занять пост премьер-министра Великобритании. Из-за этого ее двойная жизнь и передача секретной информации тайной организации начинают представлять огромную опасность.

Хелен снова объединяется с давним другом и напарником — киллером Сэмом Янгом (Бен Уишоу), чтобы предотвратить масштабный государственный заговор и защитить себя.

3

«Величайший», биографическая драма, премьера (4 ноября)

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Это история жизни Мухаммеда Али, охватывающая все перипетии его судьбы: головокружительные взлеты и горькие поражения, победы на ринге и тяжелые испытания за его пределами. Картина приоткрывает завесу над тем, каким он был в кругу семьи — отцом, мужем, братом, сыном, — показывая человека за легендарным образом. Создатели фильма воссоздают решающие эпизоды, которые навсегда закрепили за ним статус не просто чемпиона, а иконы мирового бокса.

4

«Второй брак императрицы», мелодрама, премьера (4 ноября)

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Императрица Навье потрясена, когда ее муж требует развода, чтобы жениться на любовнице. Отказавшись признавать поражение, она вступает в союз с загадочным принцем Хайнри, рискуя всем, чтобы вернуть себе трон и затмить бывшего супруга среди дворцовых интриг и романтических перипетий.

5

«Басс из Машины», аниме, премьера (3 ноября)

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В беззаконном Диком Западе в стиле стимпанк, кишащем жестокими бандитами, машинами и сверхъестественными ужасами, отец вынужден стать судьей, присяжным и палачом — понимая при этом, что каждый его шаг во имя справедливости ради защиты семьи может в итоге лишить его тех самых людей, которых он пытается спасти.

Премьеры и новые сезоны сериалов, которые вышли на этой неделе

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