Казахстан удерживает абсолютную монополию по импорту муки в Кыргызстан

Практически весь импорт муки в Кыргызстан обеспечивает Казахстан. Всего с начала года в республику завезли более 103 тысяч тонн, сообщил Национальный статистический комитет.

По его данным, в августе закупки за рубежом выросли еще на 3,6 миллиона долларов, на которые 11,1 тысячи тонн продукции.

Всего в январе — августе в Кыргызстан поставили 103 тысячи 258,6 тонны муки на 37,9 миллиона долларов. По деньгам закупки снизились на 10,10 процента, по объему — на 8,39 процента по сравнению с прошлым годом.

По данным Антимонопольной службы, годовая потребность Кыргызстана в муке примерно 600 тысяч тонн.

В основном, Кыргызстан закупает пшеничную и пшенично-ржаную муку. Поставки продукта из зерна прочих злаков гораздо меньше — 1 тысяча 851,4 тонны на 227,8 тысячи долларов. Основной поставщик — Россия.

Кроме того, надо учитывать, что значительная часть муки в Кыргызстане производится из пшеницы, импортируемой из Казахстана и России.

Экспорт муки из Кыргызстана минимален. Небольшие партии поставили в Афганистан, Китай и Узбекистан.