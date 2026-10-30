Основное строительство нового Ошского рынка завершено

Основные строительные работы на новом Ошском рынке завершены. Сейчас там обустраивают подъездные дороги, инженерные сети и прилегающую территорию. Об этом сообщили в управлении делами президента.

Глава ведомства Каныбек Туманбаев посетил объект и ознакомился с ходом работ.

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По данным управления, для торговцев и покупателей построили современные торговые помещения, в которых зимой будет тепло, а летом — прохладно.

Туманбаев поручил завершить оставшиеся работы качественно и в установленные сроки. Открыть новый Ошский рынок планируют весной 2027 года. Его введут в эксплуатацию после завершения всех работ по внешней инфраструктуре.

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Общая площадь нового рынка — 155 тысяч квадратных метров. Проект предусматривает девять двух- и четырехэтажных корпусов с торговыми местами, складскими помещениями, холодильными центрами, спортивными залами, мечетью и медицинскими пунктами.

Напомним, строительство нового комплекса началось в сентябре 2024 года. После переезда торговцев старый Ошский рынок планируется закрыть. На его территории власти намерены создать современную зеленую зону для отдыха.

Изначально открыть новый базар планировали в конце августа — перед саммитом ШОС. Однако запуск перенесли сначала на осень, затем на весну 2027-го года.