Мировые запасы дизеля упали до рекордно низких значений за последние 35 лет
Мировые запасы дизеля упали до рекордно низких значений за последние 35 лет на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Об этом заявил глава Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) Султан бен Ахмед аль-Джабер, выступая на международной конференции ADIPEC 2026.
По его словам, одной из главных причин роста цен текущая ситуация, связанная с нарушением судоходства в Ормузском проливе.
Он также указал, что другие рынки испытывают нехватку поставок сжиженного природного газа.
Ахмед Аль-Джабер отметил, что с момента коллапса судоходства в Ормузском проливе из мировых запасов был выведен почти 1 миллиард баррелей нефти. При этом расходы на логистику увеличились до 30 процентов стоимости барреля. До начала конфликта США и Израиля с Ираном этот показатель составлял около 5 процентов.
До начала ирано-американской войны через Ормуз проходило примерно 25 процентов мировых поставок нефти и около 20 процентов — сжиженного природного газа.