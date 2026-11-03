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Мировые запасы дизеля упали до рекордно низких значений за последние 35 лет

09:46, 03 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Мировые запасы дизеля упали до рекордно низких значений за последние 35 лет на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Об этом заявил глава Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) Султан бен Ахмед аль-Джабер, выступая на международной конференции ADIPEC 2026.

По его словам, одной из главных причин роста цен текущая ситуация, связанная с нарушением судоходства в Ормузском проливе.

Он также указал, что другие рынки испытывают нехватку поставок сжиженного природного газа.

Ахмед Аль-Джабер отметил, что с момента коллапса судоходства в Ормузском проливе из мировых запасов был выведен почти 1 миллиард баррелей нефти. При этом расходы на логистику увеличились до 30 процентов стоимости барреля. До начала конфликта США и Израиля с Ираном этот показатель составлял около 5 процентов.

До начала ирано-американской войны через Ормуз проходило примерно 25 процентов мировых поставок нефти и около 20 процентов — сжиженного природного газа.

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