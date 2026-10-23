Дизельная сделка. Первый танкер с российским топливом отправился в США

Первый танкер с российским дизелем отправился в США. Танкер под флагом Мальты с 40 тысячами тонн дизельного топлива следует в Нью-Йорк, сообщает Reuters.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщал, что в рамках дизельной сделки Россия в ближайшее время поставит более 300 тысяч тонн топлива на американский и мировой рынки, затем последуют поставки еще 1,5 миллиона тонн.

Судно Agioi Fanendes отправилось в рейс 22 октября. Согласно данным АИС, планирует прибыть в пункт назначения 7 ноября.

Вице-премьер РФ Александр Новак ранее информировал, что Россия планирует выйти на полную загрузку экспортного графика к концу года.