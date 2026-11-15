Рейд «Подросток-Ночь» провели сотрудники милиции в Бишкеке

Рейд «Подросток-Ночь» для выявления несовершеннолетних, находящихся в общественных местах после 22.00 без сопровождения взрослых, провели сотрудники милиции в Бишкеке.

Мероприятие проводится в связи с началом осенних школьных каникул.

Как отметили в УВД Свердловского района, усилена профилактическая работа для предупреждения преступлений против детей.

Сотрудники милиции патрулировали территории и проверяли парки, лесопосадки, развлекательные заведения и другие места возможного скопления подростков.

Особое внимание было уделено бильярдным и гостиницам, где ранее выявляли несовершеннолетних.