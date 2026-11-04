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24.kg

Фуры заставят держать дистанцию в 50 метров. Готовят новые штрафы

09:52, 04 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

В Кыргызстане предлагают обязать водителей грузовых автомобилей соблюдать дистанцию не менее 50 метров на загородных трассах. За нарушение нового требования предусмотрены штрафы. Законопроект вынесли на общественное обсуждение Жогорку Кенеша.

Согласно документу, новое требование будет распространяться на грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны, движущиеся вне населенных пунктов со скоростью свыше 50 километров в час.

Водители таких машин должны будут поддерживать дистанцию до впереди идущего транспорта не менее 50 метров.

Авторы инициативы объясняют необходимость поправок участившимися авариями с участием большегрузов. Особенно опасными они считают ситуации, когда несколько грузовиков движутся друг за другом практически без промежутков.

В результате водители легковых автомобилей, начавшие обгон, не могут безопасно вернуться на полосу движения между грузовиками. Это увеличивает риск лобовых столкновений.

Законопроект предусматривает внесение изменений в Кодекс о правонарушениях.

За нарушение установленной дистанции предлагается применять штрафы. Однако в документе содержится несогласованность: в одной части поправок указано нарушение дистанции 50 метров со штрафом в 10 расчетных показателей, или 1 тысяча сомов, а в другой — 25 метров со штрафом в 30 расчетных показателей, или 3 тысячи сомов.

При этом требование закона предусматривает минимальную дистанцию именно 50 метров.

Таким образом, механизм применения штрафов нуждается в уточнении при рассмотрении документа.

Предусмотрены и исключения. Требование не действует при подготовке к обгону, перестроении, интенсивном движении и передвижении организованной транспортной колонной.

Если другой автомобиль перестроится перед грузовиком и сократит дистанцию, его водителю предоставят 10 секунд для восстановления необходимого расстояния.

В справке-обосновании депутаты приводят статистику аварийности. По указанным ими данным, в 2025 году в Кыргызстане произошло 8 тысяч 456 дорожно-транспортных происшествий — на 19,1 процента больше, чем годом ранее.

В авариях погибли 900 человек, более 12 тысяч получили травмы.

Особое внимание авторы законопроекта уделили трагедиям на трассе Ош — Иркештам — Сары-Таш.

В конце октября 2025 года в двух крупных ДТП с участием грузовых автомобилей погибли 10 человек.

Аналогичные аварии, отмечается в документе, происходили и на автодороге Бишкек — Нарын — Торугарт.

По мнению депутатов, введение обязательной дистанции позволит водителям легковых автомобилей безопаснее обгонять большегрузы и снизит вероятность столкновений.

Документ находится на стадии общественного обсуждения. Если закон примут, он вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

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